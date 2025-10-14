Sie wird einst Europas schönste Königin

Vor wenigen Monaten musste die junge Prinzessin noch um ihren Studienplatz bangen: Die strengen Einreiseregelungen von US-Präsident Donald Trump (79) drohten der Studentin einen Strich durch die Rechnung zu machen. Für internationale Studierende sollte ein Einreiseverbot verhangen werden. Als eine von rund 7000 ausländischen Studierenden an der Harvard-Uni schwebte dadurch auch Elisabeths Ausbildung in Gefahr. Ihr Studentenvisum soll jedoch ohne Probleme verlängert worden sein, berichtet «Bunte», obwohl sie bewusst auf eine Sonderbehandlung verzichtet habe.