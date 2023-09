«Sie wollen unsere Trennung sehen!»

Es ist ein Blitzbesuch in ihrer alten Heimat: Nur drei Tage weilt Fürstin Charlène von Monaco (45) vergangene Woche in Südafrika. Die einstige Profi-Schwimmerin und Olympia-Teilnehmerin wohnt in Sun City – einem Freizeitkomplex an der Grenze zu Botswana – der Water Bike Challenge ihrer Stiftung The Princess Charlène of Monaco Foundation South Africa bei. Für die Fürstin kein Pflichttermin, sondern eine Herzensangelegenheit. Dass sie ohne Fürst Albert (65) und die gemeinsamen Zwillinge, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, 8, da ist, bedauert sie. Monacos Regent hat andere Verpflichtungen – und «weil ich wieder zu den Kindern muss, bin ich nur ein paar Tage hier». Jacques und Gabriella starteten Anfang September ins dritte Schuljahr, erstmals voneinander getrennt in verschiedenen Klassen.