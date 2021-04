Sieben Millionen Dollar für Lügendetektortest?

Könnte Prinz Andrews, 61, vermeintliche Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (1953-2019) dem Royal unter Umständen eine Summe von fast sieben Millionen US-Dollar einbringen? Das jedenfalls will die US-Seite «Page Six» exklusiv in Erfahrung gebracht haben. Demnach biete der Journalist und Dokumentarfilm-Regisseur Ian Halperin, 56, Prinz Andrew diese unglaubliche Summe, wenn dieser sich dazu bereit erklärt in die USA zu fliegen, um sich dort einem Lügendetektortest zu unterziehen.