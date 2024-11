Dass Silvia Laube (59) als Schweizerin eine eingefleischte Royalistin ist, hat wohl ihr Grosi zu verantworten. Sie ist es, die einst der achtjährigen Enkelin ein Bild von der jungen britischen Prinzessin Anne (heute 74) schenkt. Silvias Grossmutter war in den 1930er-Jahren als junges Mädchen aus der Schweiz zu einem Onkel nach London gezogen, um diesem in dessen Teeladen am weltberühmten Piccadilly Circus zu helfen. «Dort begegnete mein Grosi im Krieg unter anderem der Queen Mum und winkte später Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zu», plaudert Silvia Laube in ihrem Daheim am Dorfrand von Othmarsingen AG – stilecht bei Schwarztee mit Milch, Sandwichhappen und Shortbread.