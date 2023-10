Sind Estelle und Oscar wegen gewalttätiger Bande in Gefahr?

Estelle & Oscar von Schweden: Angst & Sorge an ihrer Schule

Wie «Dana Press» unter Berufung auf «Svensk Damtidning» berichtet, treibt in Stockholm eine «gewalttätige Bande» ihr Unwesen, die es «auf jüngere Jungen» abgesehen hat. Vor allem öffentliche Plätze sollen ausgewählt werden, um gezielt junge Schulkinder zu belästigen, schikanieren und anzugreifen. «In einigen Fällen wurden Schläge und Tritte eingesetzt, aber auch Machtspiele, bei denen das Kind zum Beispiel aufgefordert wird, sich vor ihnen zu verbeugen», heisst es. Einige Schulen – die sich ganz in der Nähe der Einrichtung von Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) befinden – haben bereits «Warnschreiben» an die Eltern der Schülerinnen und Schüler verschickt. Da sich der «Campus Manilla», den sowohl Estelle als auch Oscar besuchen, mitten im Zentrum des Geschehens befindet, liegt die Befürchtung nahe, dass auch Schülerinnen und Schüler der Elite-Schule potenzielle Opfer sein können. Die Polizei wurde bereits eingeschaltet – und arbeitet daran, «herauszufinden», was es damit auf sich hat.