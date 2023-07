Sind getrennte Betten das Geheimnis der königlichen Liebe?

Auch wenn’s bebt und kracht am englischen Hof, Queen Camilla (75) und King Charles III. (74) gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. Ihre Liebesgeschichte reicht lange in die Vergangenheit zurück, seit 18 Jahren stehen sich die beiden ganz offiziell als verheiratetes Paar zur Seite – in guten wie in schlechten Zeiten.