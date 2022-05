Zurzeit geniessen Harry und Meghan noch eine gewisse Immunität, die ihnen von der Queen gegeben wird. Die Monarchin lud das in den USA lebende Ehepaar sogar zu den Feierlichkeiten anlässlich ihres Thronjubiläums ein – und das, obwohl vor allem Harry in den vergangenen Monaten kaum eine Gelegenheit ausliess, schlecht über seine Familie und die Royal Family zu reden. Mit diesen Privilegien könnten sich allerdings bald vorbei sein, sobald Charles den Thron übernimmt – der wird Harrys Verhalten wohl nicht so einfach ingnorieren und über das schlechte Gerede von Harry hinweg schauen.