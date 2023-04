Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) trotz Familienzwist zur Krönung von King Charles III. (74) am 6. Mai eingeladen sind. Berichten zufolge geht der Palast auch davon aus, dass sie teilnehmen werden – obwohl die Zusage bisher noch aussteht. Jetzt will ein Insider gegenüber dem «Mirror» erfahren haben, wie in etwa die Sitzordnung in der Westminster Abbey während der Zeremonie aussehen soll.