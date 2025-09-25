Skandal-Fergie: Wann wirft König Charles III. sie raus?

Neue Infos zum krebskranken britischen Monarchen schüren grosse Sorgen: Der Hof schweigt zwar offiziell, doch unser «RoyalTea»-Expertenduo weiss mehr! Kraft kostet König Charles (76) aktuell auch der Skandal um Schwägerin Fergie (65) und deren Lügen in Verbindung mit dem verurteilten und inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wir fordern: «Charles, wirf Fergie sofort raus!» Und auch deren Ex-Mann Prinz Andrew (65), Bruder des Königs, sollte längst aus dem Königshaus verschwinden. Denn das Paar wird mehr und mehr zum Risikofaktor für die Royal-Family und die gesamte Monarchie.
Für Erregung sorgen auch Prinzessin Märtha Louise (54) und ihr Sex-Schamane in Norwegen. Eine Netflix-Doku über das seit einem Jahr verheiratete Paar sorgt nicht nur am dortigen Königshof für Wirbel, auch das Volk schüttelt ungläubig den Kopf über die schrägen Turteltäubchen. Jetzt hat sich sogar Kronprinz Haakon (52) zu seiner Schwester und deren Schamlos-Schamanen geäussert.