Skandal-Fergie: Wann wirft König Charles III. sie raus?

Neue Infos zum krebskranken britischen Monarchen schüren grosse Sorgen: Der Hof schweigt zwar offiziell, doch unser «RoyalTea»-Expertenduo weiss mehr! Kraft kostet König Charles (76) aktuell auch der Skandal um Schwägerin Fergie (65) und deren Lügen in Verbindung mit dem verurteilten und inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wir fordern: «Charles, wirf Fergie sofort raus!» Und auch deren Ex-Mann Prinz Andrew (65), Bruder des Königs, sollte längst aus dem Königshaus verschwinden. Denn das Paar wird mehr und mehr zum Risikofaktor für die Royal-Family und die gesamte Monarchie.