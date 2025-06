Skandal-Königin Letizia zeigts allen

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Königin Letizia von Spanien (52) so unbeliebt wie der skandalumwitterte Alt-König Juan Carlos (87). Doch das scheint Vergangenheit. Aktuell ist die 52-Jährige in ihrer Heimat so beliebt wie noch nie – zumindest bei den Spanierinnen. Doch warum kommt die mitunter Lack und Leder tragende Letizia ausgerechnet bei Spaniens Macho-Männern nicht an? Das analysieren unser Royal-Experten Flavia und René im aktuellen Podcast. Und sie gehen weiteren Fragen auf den Grund: Warum wird Prinz George (11) ab Sommer zum Klimasünder? Und womit bringt Country-Superstar Dolly Parton (79) Herzogin Meghan (43) zum «kochen»? Es wird spannend!