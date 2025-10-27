Skandalprinz will zwei Häuser für Auszug

Dort lebten die Yorks seit 2008 und zahlten 22 Jahre praktisch keine Miete. Ein umstrittener Pachtvertrag hätte ihnen das Wohnrecht eigentlich bis 2078 gesichert. Das Anwesen, das Andrew verfallen liess und dessen Unterhalt er kaum noch stemmen konnte, gehört offiziell dem Crown Estate, dem staatlichen Immobilienbesitz des Vereinigten Königreichs. Nach Schätzungen würde die Royal Lodge heute über 30 Millionen Pfund erzielen.