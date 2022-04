So chic gehen die Royals zum Ostergottesdienst

Charles und Camilla sind nicht dabei

Prinz Charles (73) und Ehefrau Herzogin Camilla (74), die die Königin am Gründonnerstag bei einer Zeremonie vertreten hatten, nehmen offenbar ebenfalls nicht an dem Gottesdienst teil. Sie sollen die Feiertage auf ihrem Landsitz Birkhall in Aberdeenshire verbringen. In einer Oster-Nachricht auf Instagram wandte sich der Prinz of Wales am Sonntag an alle «Opfer von Krieg oder Verfolgung» und erinnerte auch an seinen verstorbenen Vater Prinz Philip (1921-2021).