Sportverletzungen

Wie heisst es so schön: Fällt man vom Pferd, soll man aufstehen und sich wieder in den Sattel setzen. Beides tat Charles in seiner Vergangenheit mehr als einmal. Die Stürze verliefen dabei nicht ganz schmerzfrei. Als Charles 1990 beim Polospiel vom Pferd fiel, brach er sich seinen rechten Arm an zwei Stellen, wie «Associated Press» berichtete. Acht Jahre später, 1998, zog sich Charles bei der Jagd laut BBC einen Rippenbruch zu und musste im selben Jahr aufgrund eines beschädigten Knorpels am Knie operiert werden. Aber Charles stieg immer wieder in den Sattel – was ihm 2001 erneut zum Verhängnis wurde, diesmal mit wohl dem schwersten Unfall, den er je hatte. Er fiel beim Polo vom Pferd – und blieb bewusstlos liegen. Sofort wurde Charles ins Spital eingeliefert, wo er kurze Zeit später aber glücklicherweise wieder aufwachte. Einen Bruch in der Schulter zog sich Charles dann bei der Fuchsjagd zu, nur wenige Monate nach seinem schlimmen Sturz auf dem Polofeld. Danach entschied sich Charles, zumindest den Poloschläger an den Nagel zu hängen und das Feld den jüngeren Spielern zu überlassen.