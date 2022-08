Das Design stammt vom Künstler und Illustrator P. J. Lynch. Auf dem oberen Teil der Münze sind die Worte «Her Commonwealth of Nations» zu lesen, darunter ist ein Teil der Flagge der Queen sowie ihre Unterschrift zu sehen. Das R in ihrer Signatur steht für das lateinische Wort «regina», was übersetzt «Königin» bedeutet. Laut Royal Mint ist es das erste Mal, dass die Unterschrift der Monarchin auf einer britischen Münze gezeigt wird.