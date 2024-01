Caroline und Stéphanie nahmen Schmuck und Kunst

Die Schwestern von Albert, Prinzessin Caroline und Prinzessin Stéphanie, sollen sich ebenfalls grosszügig am Vermögen der Grimaldis bedient haben. Jedoch nicht unbedingt in Geldform, sondern sie nahmen stattdessen laut Palmero Sachgegenstände. In seinen Notizbüchern schreibt der Ex-Angestellte: «Caroline und Stéphanie bedienen sich ohne jede Scham und ohne zu fragen bei Juwelen und Kunst.» Für was sie diese Dinge verwendeten ist nicht bekannt. Ob sie den Schmuck nur ausliehen und die Kunst bei sich aufhängten oder ob sie die Gegenstände verschenkten oder verkauften? Das sagt Palmero – wenn er es denn weiss – nicht.