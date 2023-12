Gastgeber statt Gäste

So feiern Victoria und ihre Familie dieses Jahr Weihnachten

So langsam kommen wohl alle in Weihnachtsstimmung. Den schwedischen Royals geht es da nicht anders. Wie Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel nun mitteilten, wird das Weihnachtsfest der schwedischen Königsfamilie in diesem Jahr etwas anders ausfallen als in den vergangenen Jahren.