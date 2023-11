So feiert der Sohn von Mette-Marit und Haakon seine Volljährigkeit

Royale Gäste und Familie

Es wird erwartet, dass die Paten von Sverre Magnus an seinem grossen Tag mit ihm feiern werden. Und bei diesen handelt es sich nicht um irgendwen. Seine Grossmutter Königin Sonja ist etwa eine Patin von ihm, ebenso wie Königin Máxima der Niederlande (52) – die an diesem Tag übrigens keinen Termin in ihrem offiziellen Kalender eingetragen hat, wie «Adelswelt» schreibt. Die Chancen dafür, dass die Königin ihrem Patensohn also tatsächlich persönlich gratulieren wird, sind gross.