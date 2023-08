Nikolai von Dänemark ist ein erfolgreiches Model

Vermutlich eine willkommene Abwechslung für den ehrgeizigen Grafen, der immerhin zum Studieren und zum Arbeiten so fern von seiner Heimat in Australien unterwegs ist. Bereits sei Anfang des Monats August ist Graf Nikolai von Monpezat hier – zusammen mit seiner Freundin Benedikte Thoustrup (24) absolviert er ein Semester an der University of Technology in Sydney, noch bis zum 30. November. Doch nicht nur um zu lernen, nutzt er die Zeit, auch, um weitere Model-Jobs an Land zu ziehen: Wie die Agentur «Kult Australia» auf ihrer Homepage bestätigt, ist er dort nun unter Vertrag. Bereits seit 2018 arbeitet er zudem mit der dänischen Modelagentur Scoop Model, seit Februar 2023 führt ihn die Agentur Elite Models in Paris in ihrer Kartei, zudem wird er seit Mai von der Agentur Sight aus Spanien vermittelt. Nikolai ist also ganz schön gefragt!