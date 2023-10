So feierte Prinz Christian von Dänemark seinen 18. Geburtstag

Christian hält beim Dinner eine Rede

Natürlich blieb es Christian bei seinem Galadinner nicht erspart, eine Rede zu schwingen und sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen zu bedanken. Dank der Einladung an 200 Gleichaltrige wusste der Prinz aber genau, was er sagen soll: «Vielen Dank an alle jungen Leute, die heute hier sind. Es tut wirklich gut, von so vielen Gleichaltrigen umgeben zu sein. Wir sind nicht gleich, aber wir sind an der gleichen Stelle im Leben. Wir haben etwas gemeinsam. Und der heutige Abend ist für uns alle neu. Das macht es ein bisschen leichter. Und das brauche ich gerade jetzt.»