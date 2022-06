Private Feier

Britischen Medienberichten zufolge feiern die Sussexes den Geburtstag ihrer Tochter im kleinen Kreis in Frogmore Cottage. In ihrem Anwesen in Windsor lebt die Familie während ihres Aufenthalts in England. Anfang 2020 sind Prinz Harry und Herzogin Meghan als hochrangige Royals zurückgetreten und mit ihrem Sohn Archie in die USA gezogen. Im vergangenen Jahr kam Lilibet in Kalifornien zur Welt. Ihre berühmte Urgrossmutter soll sie nun kurz nach ihrer Ankunft in England zum ersten Mal getroffen haben.