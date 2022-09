Harry und Meghan reisen mit eigenem Sicherheitsteam nach Düsseldorf

Fast genau in einem Jahr, vom 9. bis 16. September 2023, finden die von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games erstmals in Deutschland statt. Heute steigt in Düsseldorf, am Austragungsort, der Launch-Event, bei dem Schirmherr Harry in Begleitung von Meghan auftreten wird. Wir von der Schweizer Illustrierten sind für euch vor Ort und versuchen, einen Blick auf das royale Paar zu werfen und ihnen natürlich ein paar Fragen zu stellen.