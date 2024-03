Vach verleugnet seine Familie in den USA

Nach thailändischem Königsrecht darf Vach allerdings nicht mit einer Amerikanerin verheiratet sein. Obwohl er seine royalen Titel verlor, als er ins Exil geschickt wurde, steht er immer noch in der Thronfolge. Und diese Möglichkeit will er nun beim Schopf ergreifen. Daher erklärte er gegenüber der thailändischen Regierung nun, dass er in Scheidung lebe. Diese Aussage ist aber falsch. Wie «Bild» schreibt, leben Vach und Elisa weder in Scheidung, noch stünde im Plan für die Zukunft, sich zu trennen. So soll ein Freund der Familie gegenüber «bnn», einem Nachrichtenportal aus Hongkong, gesagt haben: «Vach ist immer noch mit Elisa verheiratet, und sie leben immer noch zusammen, aber er möchte diesen Umstand unbedingt geheim halten – ebenso wie die Existenz seiner Kinder.»