Prinz William mit coolem Sommer-Look

Prinz William hat bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris mit einem ungewohnten Look überrascht. Der 42-Jährige zeigte sich mit einem Dreitagebart und wirkte damit herrlich normal und bodenständig. Zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (42), die trotz ihrer Chemotherapie fröhlich in die Kamera strahlte, sendete er dem britischen Olympia-Team eine herzliche Videobotschaft.