So herzig feiert Madeleine von Schweden ihren Sohn Nicolas

Familie lebt in den USA

Die Familie lebt in den USA, ist aber momentan offenbar in Schweden. Madeleine zeigte auf Instagram Bilder von sich bei einem Sommerfest einer Wohltätigkeitsorganisation in Stockholm, das sie besuchte. Die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (76) und Königin Silvia (78) feierte am 10. Juni ihren 40. Geburtstag. Den verbrachte sie Medienberichten zufolge in den USA.