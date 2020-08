So herzig gratulierten die Royals Prinzessin Beatrice

Die schönen Wünsche könnten Beatrice mitten in den Flitterwochen erreicht haben. So soll sie gemeinsam mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi, 37, mit dem Auto in Südfrankreich unterwegs sein. Gemäss der Zeitung «Daily Mail» wurde das Ehepaar von einer Touristin erkannt. Sie will die beiden in einem kleinen Auto, «das bis unters Dach vollgestopft war», gesehen haben.