Corona-Appell am Weltwassertag

So herzig unterstützen Estelle und Oscar ihren Papa Daniel

Sie sind gerade mal süsse acht und vier Jahre alt: Prinzessin Estelle und ihr jüngerer Bruder Prinz Oscar. In der Corona-Krise entwickeln sich die herzigen Knirpse zu verantwortungsbewussten Vorbildern. An der Seite ihres Vaters machen sie sich am Weltwassertag für eine wichtige Sache stark.