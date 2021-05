So hin und weg war Prinz William zu Uni-Zeiten von Herzogin Kate

Zwischen William und Kate habe «definitiv die Chemie gestimmt», erklärte die US-Amerikanerin Laura Warshauer dem Magazin. Sie hatte Anfang der 2000er im selben Wohnheim wie das Paar gewohnt. «Wann immer Kate im Raum war, richtete sich Wills Aufmerksamkeit offensichtlich auf sie», führte sie aus. Es sei unglaublich gewesen, «zu sehen, wie natürlich» sich die Gespräche zwischen den beiden bei gemeinsamen Mittagessen in der Mensa entwickelt hätten. «Sie hatten sich so viel zu sagen.» Rückblickend habe es «all diese kleinen Momente» gegeben, in denen Warshauer sich dachte: «Wow, das könnte wirklich etwas werden.»