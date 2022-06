So können Royal-Fans das Thronjubiläum der Queen im TV verfolgen

In Grossbritannien wird es die Party des Jahres - wenn nicht sogar des Jahrzehnts: das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II (96). Ihr zu Ehren finden vom 2. bis 5. Juni zahlreiche Paraden, Partys, Strassenfeste, Umzüge und sonstige Veranstaltungen in Grossbritannien statt. Über den Fernseher können auch deutsch-sprachige Royal-Fans mitfeiern oder sich in zahlreichen Dokumentationen über die Queen und ihr Leben informieren.