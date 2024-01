Könnte ihr schlechter Ruf ihnen im Weg stehen?

Wie die «DailyMail» weiter schreibt, soll Meghan vor einiger Zeit einen Vertrag mit dem Star-Agenten Ari Emanuel der Firma William Morris Endeavor unterschrieben haben, der auch Superstars wie Dwayne Johnson oder Serena Williams vertritt. Zudem liess Meghan in den vergangenen Monaten kaum eine Gelegenheit aus, sich mit mächtigen Frauen Hollywoods fotografieren zu lassen und der Welt, besonders der Filmwelt, zu zeigen, wen sie alles kennt. So strahlte die 42-Jährige an der Seite von Janet Yang, der aktuellen Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sowie neben Pearlena Igbokwe, Vorsitzende der Universal Studio Group.