So könnten Prinz George und Prinzessin Charlotte als Teenager aussehen

Auch wenn die Fans sich nicht einig sind, ob es denn wirklich sein muss, solche Zukunftsprognosen über Kinder zu stellen, ist es durchaus spannend zu sehen, was die KI so alles kann und in welche Richtung sich zwei der drei Kinder von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) vielleicht einmal entwickeln könnten.