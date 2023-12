In der schwedischen Hauptstadt Stockholm spielten sich die vergangenen Tage märchenhafte Szenen ab. Am 10. Dezember wird im skandinavischen Land der Friedensnobelpreis an Narges Mohammadi, eine inhaftierte iranische Frauenrechtsaktivistin verliehen. Aus diesem Anlass reisten schon jetzt einige Botschafter aus aller Welt an, wo der schwedische König Carl Gustaf (77) sie in Empfang nahm.