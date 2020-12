So meistert Herzogin Kate das Leben als berufstätige Mutter

Zwar sei Kate auch zuhause sehr entspannt – also genauso, wie man sie in der Öffentlichkeit wahrnimmt – aber zuweilen gehe es im Palast auch ganz schön chaotisch zu und her: «Es herrscht ein normales, recht wildes Familienleben, indem die Kinder durcheinanderlaufen und auch mal Dinge umwerfen», sagt die Freundin. Die Frau von Prinz William, 38, sei aber eine sehr selbstbewusste Mutter: «Sie führt zuhause das Zepter.» Zudem sage sie den Kindern sehr deutlich, was sie zu tun haben.