So möchte die schwangere Herzogin Meghan Prinz Philip würdigen

Ursprünglich hatte Meghan Prinz Harry zu der Beerdigung begleiten wollen. Ärzte rieten der 39-Jährigen, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, jedoch von der langen Reise ab. Harry ist bereits vor einigen Tagen in Grossbritannien angekommen. Nach seiner Ankunft hat sich der 36-Jährige in Selbstisolation ins Frogmore Cottage begeben. Die Beerdigung von Prinz Philip findet am Samstag, 17. April, in der St.-Georgs-Kapelle statt.