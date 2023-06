Das sind die reichsten Monarchen Europas

Die Liste zeigt, wie sehr die Schere beim Vermögen der europäischen Royals auseinander geht. Und nicht alles Vermögen ist in Form von Geld vorhanden. In vielen Fällen zählen auch Schmuckstücke und Immobilien dazu. Man kann wohl davon ausgehen, dass sie sich mit ihrem Reichtum auch selbst ein schönes Leben machen. Da ist es dann aber nicht weiter verwunderlich, dass in Ländern wie Grossbritannien und den Niederlanden immer wieder Stimmen laut werden, die die Abschaffung der Monarchie verlangen. Denn es ist kein Geheimnis, dass ein grosser Teil der royalen Einnahmen durch Steuergelder in die Kasse wandern. In der Regel verwenden die Royals ihr Geld aber auch dafür, sich für gute Zwecke einzusetzen. Royal müsste man sein!