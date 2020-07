So schön war die Hochzeit von Prinzessin Beatrice

Stolz blickt die Monarchin zum Brautpaar und scheint in Erinnerungen an vor 73 Jahren zu schwelgen, an ihre eigene Hochzeit. Neben ihr durfte auch Prinz Philip, 99, mit auf das Bild: Er trägt einen schlichten Anzug, wohl auch, um den Bräutigam in seinem schwarzen Morning Suit nicht in den Schatten zu stellen.