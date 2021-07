So schlägt sich Prinzessin Elisabeth im Militär-Camp

Gemäss Gravez ist die Ausbildung «ziemlich hart». Jedoch sei es an der Militärschule nicht so, wie es in Hollywood-Filmen gerne dargestellt wird: «Sie schreien dich nicht an, wenn du Fehler machst. Natürlich müssen sie manchmal streng sein. Denn Fehler müssen so schnell wie möglich behoben werden.» Auch werden gemäss Evelyn Gravez Schüler, die eher langsam lernen, nicht angeblafft, sondern ermutigt, ihr Bestes zu geben.