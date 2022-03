So schlägt sich Prinzessin Leonor mit dem Internats-Leben

Auch was die Coronapandemie betrifft, dürfen sich Leonor sowie ihre Schulkameradinnen und -kameraden wieder auf freierem Fuss bewegen, was den Internats-Lifestyle sicherlich abenteuerlicher gestalten lässt. Dank der Lockerungen erhalten sie mehr Freiheit und müssen sich auch nicht mehr in einer «Studentenblase» aufhalten, wie «Gala» bestätigt. Die Teenager müssen bloss melden, wenn sie das Gelände verlassen haben und am Ende des Tages die Ausgangsperre einhalten.