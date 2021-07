Was liegt auf dem Gabentisch eines künftigen Königs von England? Die Antwort lautet: Dinge, über die sich fast jeder Junge freuen würde. Ein Palast-Insider verriet dem Magazin «UsWeekly», dass George ein Naturforscher-Set und eine coole Uhr geschenkt bekam. Kate und William überraschten das Geburtstagskind ausserdem mit einer Fussball-Torte und als Höhepunkt rief die Queen höchstpersönlich per Videocall an, um ihrem Urenkel zu gratulieren. Gleichzeitig trudelte ein Geschenk der Urgrossmutter zuhause ein, was es war, sei aber geheim. Auch die Geschwister Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, liessen sich nicht lumpen und bastelten ihrem grossen Bruder herzige Glückwunsch-Karten. Was George aber fast am meisten freute, sei laut dem Insider aber die Tatsache, dass er nicht in die Schule musste – auch in England sind zur Zeit Schulferien.