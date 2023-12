So schön gedenkt Dianas Bruder der Prinzessin

Vor 26 Jahren verstarb Prinzessin Diana (†36) bei einem tragischen Autounfall. Die Mutter von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) wurde nach der rührenden Trauerfeier in London, bei der ihre Söhne hinter ihrem Sarg herliefen, in Althorp, dem Landsitz ihrer Familie beigesetzt. Ihr Grab selbst ist zwar nicht öffentlich zugänglich, aber eine grosse Gedenkstätte, die auf dem Anwesen für Diana errichtet wurde, kann von Royal-Fans besichtigt werden. Althorp liegt inzwischen in den Händen von Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer (59), der nicht nur regelmässig Aufnahmen des historischen Anwesens mit seinen Followern teilt, sondern auch immer wieder an seine geliebte Schwester erinnert.