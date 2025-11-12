Folgende Frage stellen sich die Autoren: «Was sagt es über unseren Rechtsstaat aus, wenn für Menschen mit Verbindungen zum inneren Machtzirkel andere Regeln gelten?» Die mögliche Sonderbehandlung ist das grosse Thema des Werkes. «Es handelt sich um eine Behandlung, die kein anderer Verdächtiger erfährt und die gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung vor dem Gesetz verstösst», heisst es. Besonders auffällig sei, dass die königliche Familie trotz möglicher relevanter Informationen nie befragt wurde.