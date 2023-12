Kate, William, Charles & Co. halten sich beim Alkoholkonsum zurück

Das verriet nun Grant Harrold, ein ehemaliger Butler von König Charles III. (75). Er arbeitete in den Jahren 2004 bis 2011 für den damaligen Prinzen von Wales und war daher bei so einigen Familienessen der Königsfamilie dabei. Auch Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) sowie Prinz Harry (39) lernte er in diesem Zuge kennen. Wer denkt, dass es auch bei den Royals an Weihnachten ein wenig lockerer zugeht und der ein oder andere Drink zu viel genehmigt wird, irrt sich aber.