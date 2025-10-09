So sind William und Kate privat hinter den Palastmauern

Noch näher an den Royals dran ist laut eigenen Aussagen Royal-Expertin und Buchautorin Katie Nicholl (47). «Ich habe sie oft begleitet, und wenn die Kameras ausgehen, sieht man oft, wie sie weggehen und Kate einen Arm um seine Taille legt, oder er legt seine Hand auf ihren unteren Rücken», erzählt sie dem «Mirror». Sie ist ausserdem davon überzeugt, dass Kates Krebserkrankung ihre Beziehung noch mehr gefestigt habe. Und was machen Prinz William und Prinzessin Kate nun, wenn niemand zuschaut? Vielleicht schauen sie sich schlüpfrige Komödien auf dem TV an. Der englische Thronfolger verriet nämlich, dass er Fan der «American Pie»-Filmreihe ist.