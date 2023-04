Soll Harry bei Charles' Krönung von William ferngehalten werden?

Royals «haben kein Interesse, mit dem Herzog zu sprechen»

Demnach soll auch Harrys Ankunft in der traditionsreichen Westminster Abbey im Herzen Londons «akribisch und minutengenau geplant» werden, um sicherzustellen, dass es überhaupt nicht zu einer Konfrontation mit Bruder William kommen kann. In der Kirche wird Harry dann dem Bericht zufolge so weit von William und den übrigen hochrangigen Mitgliedern seiner royalen Familie entfernt sitzen, dass er nicht in einer gemeinsamen TV-Einstellung mit diesen zu sehen ist. Ziel hiervon sei, vielsagende Blicke zwischen den Beteiligten von vorneherein unmöglich zu machen.