So soll Prinz William über Herzogin Meghan geschimpft haben

Doch die nächste Gelegenheit zur Aussprache zwischen Harry und William ist schon gekommen. Der Wahlamerikaner ist am Donnerstagabend, 24. Juni, allein in seine Heimat zurückgekehrt, um dort am kommenden Donnerstag, 1. Juli, gemeinsam mit seinem Bruder eine Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter Diana (1961-1997) einzuweihen – sie wäre an diesem Tag 60 Jahre alt geworden. Weil sich Harry aber aufgrund der momentanen Einreisebestimmungen Grossbritanniens fünf Tage lang in Quarantäne begeben muss, können erneute Friedensgespräche wohl erst nach der Zeremonie am 1. Juli stattfinden.