Neues Buch enthüllt schockierende Details

Neue schockierende Details über Prinz Andrews (65) Privatleben sind ans Licht gekommen. Ein neues Buch, das der «Daily Mail» in Teilen bereits vorliegt, enthüllt brisante Informationen über den Herzog von York. Der Investigativjournalist Andrew Lownie hat in seinem Werk «Entitled – The Rise and Fall of the House of York» vier Jahre lang recherchiert und über 100 Interviews geführt.