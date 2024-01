Die eine ist Kronprinzessin und wird dem Vater irgendwann auf den Thron folgen, die andere ist das Nesthäkchen und Küken der Familie. Die Rede ist von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinzessin Madeleine (41) von Schweden. Trotz ihrer verschiedenen Rollen innerhalb der Familie standen sich Victoria und Madeleine stets sehr nahe, waren nicht nur Schwestern, sondern auch Freundinnen. Doch seit 2010 lebt Madeleine in den USA, zunächst in New York, später in Florida, wodurch die Distanz zwischen ihr und ihrer älteren Schwester räumlich gross wurde – und mit der Zeit auch einen emotionalen Graben zog.