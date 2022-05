Ihr zweiter öffentlicher Auftritt in nur zwei Tagen

Für ihren Auftritt wählte die Queen ein eisblaues Paillettenkleid und hüllte sich zudem aufgrund der abendlichen Kälte in ein graues, verziertes Tuch. Bereits am Freitag besuchte die Queen eine Pferdeshow und zeigte sich mit ihrem Besuch am Sonntagabend nun innerhalb von zwei Tagen zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und ihres labilen Gesundheitszustandes der letzten Monate wird dies von Beobachtern als sehr gutes Zeichen gewertet. Der Queen geht es offenbar wieder deutlich besser.