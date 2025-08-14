It-Girl, Model und Kolumnistin

Interessiert sich für das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen

Das It-Girl Lady Amelia Windsor hat gemäss der schottischen «Sun» an der Universität in Edinburgh Italienisch und Französisch studiert, ihre grosse Leidenschaft gilt jedoch der Mode. So zierte sie als Fotomodel Covers, wie dasjenige der japanischen «Vogue» und lief auch für Dolce & Gabbana bereits über den Laufsteg. Zu posieren, reicht ihr aber nicht, sie schreibt zudem Beiträge für verschiedene Modemagazine und Lifestyleplattformen. Ihr Steckenpferd ist dabei das Thema Nachhaltigkeit.