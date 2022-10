Das Leben als Royal ist nicht ungefährlich und besonders, wenn man sich in eine Menschenmenge begibt, ist höchste Vorsicht geboten. Das gilt auch für Prinzessin Kate (40), die in Sachen Sicherheit seit bald zwölf Jahren auf die gleiche Personenschützerin vertraut. Die Frau an ihrer Seite ist Emma Probert, eine ehemalige Polizistin von Scotland Yard. Sie ist laut «Daily Mail» in diversen Kampfkünsten ausgebildet und trägt für den Ernstfall immer eine Pistole und einen Taser auf sich. Bevor Probert in den Dienst von Prinzessin Kate trat, sorgte sie für die Sicherheit von Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32).