So trauern die Royals mit den Opfern der Flutkatastrophe

Der norwegische König Harald V., 84, richtete in einer veröffentlichten Mitteilung anteilnehmende Worte an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, 65: Mit Betroffenheit habe er von den schweren Überschwemmungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Reinland-Pfalz erfahren, die so weitreichende Zerstörungen und so viele Menschenleben gefordert hätten. «Bitte übermitteln Sie mein Beileid an diejenigen, die von dieser fürchterlichen Naturkatastrophe in Trauer gestürzt wurden oder anderweitig davon betroffen sind», fügte der Royal an. Ein ähnliches Schreiben sendete er an den belgischen König.